MSI presenta la nuova linea di schede video Nvidia GeForce RTX 3060

In occasione del CES 2021, MSI ha presentato la sua nuova linea di schede video basate su GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Tutte le schede di questa linea supportano il trio di tecnologie gaming GeForce: Nvidia DLSS, Nvidia Refrex e Nvidia Broadcast, in grado di accelerare le prestazioni e la qualità delle immagini. Non manca, naturalmente, il supporto al ray tracing in tempo reale.

Vediamo in dettaglio le quattro diverse serie svelate da MSI:

Serie GAMING TRIO , dotata di un nuovo design di raffreddamento con ventole TORX 4.0: queste nuove ventole hanno le lamelle unite tra di loro in modo tale da portare una maggiore pressione d’aria al dissipatore sottostante. Insieme al design TRI FROZR 2 si avrà quindi una dissipazione del calore efficiente ed efficace anche sotto enormi carichi di lavoro. Mystic Light arricchisce il look della scheda grafica con i LED RGB sincronizzabili agli alti componenti grazie a Mystic Light Sync e Ambient Link.

, dotata di un nuovo design di raffreddamento con ventole TORX 4.0: queste nuove ventole hanno le lamelle unite tra di loro in modo tale da portare una maggiore pressione d’aria al dissipatore sottostante. Insieme al design TRI FROZR 2 si avrà quindi una dissipazione del calore efficiente ed efficace anche sotto enormi carichi di lavoro. Mystic Light arricchisce il look della scheda grafica con i LED RGB sincronizzabili agli alti componenti grazie a Mystic Light Sync e Ambient Link. Serie GAMING , con design termico TWIN FROZR 8. Paragonata alla generazione precedente, il design a doppia ventola è ulteriormente migliorato grazie alle ventole TORX 4.0 con lamelle unite tra loro per una maggior pressione d’aria. Il dissipatore vanta nuove tecnologie aero e termodinamiche per una dissipazione efficace mentre il look aggressivo della scheda è garantito dal design LED Mystic Light, gestibile via software Dragon Center.

, con design termico TWIN FROZR 8. Paragonata alla generazione precedente, il design a doppia ventola è ulteriormente migliorato grazie alle ventole TORX 4.0 con lamelle unite tra loro per una maggior pressione d’aria. Il dissipatore vanta nuove tecnologie aero e termodinamiche per una dissipazione efficace mentre il look aggressivo della scheda è garantito dal design LED Mystic Light, gestibile via software Dragon Center. Serie VENTUS , ora migliorata con le ventole TORX 3.0 e disponibile nelle due varianti con tripla e doppia ventola. Il design VENTUS rappresenta un grande bilanciamento tra le prestazioni in-game e gli aspetti di dissipazione in modo da fornire all’utente una grande scheda entry-level.

, ora migliorata con le ventole TORX 3.0 e disponibile nelle due varianti con tripla e doppia ventola. Il design VENTUS rappresenta un grande bilanciamento tra le prestazioni in-game e gli aspetti di dissipazione in modo da fornire all’utente una grande scheda entry-level. Serie AERO ITX, utilizza una design composto da una grossa ed efficiente ventola e tubi di calore progettati su misura. AERO ITX è perfetta per tutti quei sistemi con form factor ridotti, garantendo comunque ottime prestazioni in-game e di raffreddamento.

Purtroppo non si conoscono ancora i prezzi e le disponibilità per il mercato italiano delle GeForce RTX 3060 griffate MSI, tuttavia la compagnia fa sapere che annuncerà tutti i dettagli a stretto giro.