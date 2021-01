Star Wars Jedi: Fallen Order si aggiorna su console next-gen

Da qualche ora è disponibile un nuovo aggiornamento gratuito per Star Wars Jedi: Fallen Order che abilita diverse opzioni grafiche aggiuntive sulle console next-gen. Le migliorie, delineate in dettaglio sul sito ufficiale, garantiscono una resa visiva superiore sia su PS5 che su Xbox Series X|S.

In particolare, su PS5 assistiamo a un aumento del frame rate da 45 a 60 fps, alla disattivazione della risoluzione dinamica e all’aumento del rendering nativo a 1200p, oltre al post-processing a 1440p.

Diverse le novità sulle console Microsoft: se la sorellina Xbox Series S deve accontentarsi soltanto dell’aumento del frame rate a 60fps, su Series X troviamo l’aggiunta di due modalità distinte. Abbiamo la modalità normale, con post-processing in 4K e risoluzione dinamica nel range tra 1512p a 2160p, e la modalità prestazioni, che invece porta il frame rate a 60fps e la risoluzione dinamica nella fascia da 1080p a 1440p.

Condividi con gli amici Inviare