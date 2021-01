Hellpoint: annunciata la data di uscita della versione per Switch

Disponibile da qualche tempo su PC, PS4 e Xbox One, Hellpoint sta per raggiungere anche la piccola console di Nintendo. Il publisher tinyBuild ha difatti confezionato un nuovo trailer che annuncia proprio la data di uscita della versione per Switch.

L’action RPG dalle forti influenze soulslike sviluppato da Cradle Games debutterà sulla console ibrida della Grande N a partire dal prossimo 25 febbraio. In Hellpoint i giocatori si ritrovano intrappolati nella stazione spaziale di Irid Novo, cercando di sfuggire alle creature demoniache che sembra siano riuscite a impossessarsi dell’installazione stellare.

Segnaliamo, infine, che Hellpoint dovrebbe approdare anche su PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia al momento non si conosce ancora la data di lancio di queste apposite versioni next-gen.