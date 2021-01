The Medium: l'ultimo trailer illustra le feature RTX

Nel nuovo trailer di The Medium realizzato in collaborazione con Nvidia, Bloober Team ha illustrato le diverse feature grafiche RTX che saranno disponibili su PC sin dal lancio.

L’ambiziosa avventura horror degli autori di Layers of Fear e Blair Witch potrà contare sul supporto alle tecnologie Microsoft DirectX Raytracing e Nvidia DLSS, rendendo l’atmosfera del gioco di gran lunga più evocativa e affascinante. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la versione per Xbox Series X|S, sebbene lo studio abbia fatto sapere che The Medium supporterà al lancio il ray tracing in tempo reale su console. Lancio che, lo ricordiamo, è previsto per il 28 gennaio su entrambe le piattaforme.