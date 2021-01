MachineGames è alla ricerca di un monetization designer

Torniamo a parlare di MachineGames dopo l’annuncio a sorpresa di un videogioco a tema Indiana Jones in lavorazione proprio nella sussidiaria svedese di Bethesda. Ebbene, dalle informazioni riportate sul sito della compagnia scopriamo che lo studio responsabile degli ultimi Wolfenstein è alla ricerca di un Monetization & Live Designer che dovrebbe occuparsi della realizzazione di un sistema di monetizzazione da implementare in un nuovo videogioco. Da notare che tra i requisiti accessori figura l’esperienza con i videogiochi multiplayer, con gli FPS o con i giochi di ruolo.

È quindi possibile che MachineGames stia lavorando a un titolo dalle forti componenti multiplayer. Si tratterebbe di una novità assoluta dal momento che tutti precedenti progetti dello studio svedese sono stati esclusivamente single player, a parte la breve parentesi co-op nel caso di Wolfenstein Youngblood.

Segnaliamo, infine, che non è chiaro se questa nuova posizione lavorativa sia collegata al videogioco di Indiana Jones annunciato nelle scorse ore o a un progetto del tutto differente.

