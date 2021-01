Little Nightmares per PC gratuito per un tempo limitato

In vista dell’ormai imminente lancio di Little Nightmares II, Bandai Namco ha deciso di regalare una copia del primo episodio della serie a chiunque ne faccia richiesta.

Per approfittare della promozione e richiedere un codice PC da riscattare su Steam basta dirigersi sullo store digitale del publisher, effettuare la registrazione in caso non abbiate ancora un account sulla piattaforma, e procedere all’acquisto a costo zero del gioco. Successivamente riceverete il codice da immettere su Steam e potrete iniziare subito a giocare al particolare titolo horror di Tarsier Studios.

Vi ricordiamo, inoltre, che Little Nightmares II sarà disponibile dall’11 febbraio su PC, PS4, Xbox One e Switch.

