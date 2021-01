Elite Dangerous: Odyssey rinviato a causa del coronavirus

Sarà pure un nuovo anno, ma il coronavirus non è certo sparito e anzi continua a far sentire i suoi effetti. Questa volta tocca a Frontier Developments e all’espansione Elite Dangerous: Odyssey, che ha visto i suoi piani di lancio scombinati dalle nuove misure restrittive. E vista l’importanza che lo studio britannico assegna alla sua ultima fatica – Odyssey introdurrà infatti il gameplay “piedi a terra” – gli sviluppatori vogliono assicurarsi di lanciare sul mercato un prodotto di qualità.

Così come aveva fatto con Elite Dangerous, anche nel caso di Odyssey lo studio vuole rilasciare gradualmente il suo gioco su PC. La versione alpha sarà disponibile per chi possiede le versioni Deluxe Alpha e il Lifetime Season Pass, inizierà nelle prime fasi della primaverà 2021 e vedrà crescere mano a mano il suo contenuto. Vitale, per Frontier, è la collaborazione con i giocatori, il cui feedback sarà valutato e apprezzato. Il lancio vero e proprio di Elite Dangerous: Odyssey su PC avverrà nella tarda primavera 2021; lo sviluppo della versione console, invece, è stato duramente colpito dalle limitazioni, e di conseguenza i giocatori PS4 e Xbox One dovranno aspettare fino all’autunno 2021.

Come sopra accennato, ricordiamo che la grande novità di Elite Dangerous: Odyssey sarà la possibilità di sbarcare dalla nostra astronave e visitare i pianeti. Frontier Developments ha prodotto alcuni dev diary in merito, che spiegano cosa potremo attenderci una volta scesi.