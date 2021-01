Overwatch: disponibile fino al 25 gennaio la Sfida Kanezaka

Annunciata da Jeff Kaplan poche settimane fa, la mappa Kanezaka è arrivata su Overwatch, e con essa una sfida a tempo limitato. Fino al 25 gennaio, infatti, potremo tuffarci in un deathmatch tutti contro tutti senza nessun quartiere (e nessuna possibilità di incolpare il vostro team se fate una brutta fine). Prendere parte a questa sfida permetterà di sbloccare alcune ricompense speciali, che possiamo vedere nel trailer di presentazione.

Con 3 vittorie su Kanezaka otterremo l’icona Pagoda, con 6 lo spray Yōkai e, se riusciremo a dimostrare per nove volte la nostra abilità sul campo di battaglia, la ricompensa finale sarà modello epico Hanzo Kyōgisha. Ulteriori ricompense sono previste per chi invece preferisce rilassarsi guardando altri giocatori dimostrare la loro prodezza. Sintonizzandoci su canali Twitch impegnati a giocare a Overwatch, otterremo degli spray in base al numero di ore trascorse, fino a un totale di sei per chi passerà sei ore come spettatore.