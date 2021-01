Returnal mette in mostra il gameplay in un nuovo trailer

Dopo il diario di sviluppo di due giorni fa, Housemarque ha deciso di pubblicare un nuovo trailer che ci permette di dare uno sguardo più approfondito al gameplay di Returnal, il suo nuovo roguelite in terza persona. Il video arriva accompagnato da un post sul PlayStation Blog che chiarisce alcune delle meccaniche con cui ci troveremo ad avere a che fare sul misterioso pianeta di Atropos.

In Returnal, a ciascuna delle 10 armi che avremo a disposizione saranno associati vari Weapon Trait, che modificheranno le proprietà dell’arma: uno degli esempi fatti riguarda lo shotgun, che potrà ottenere proiettili esplosivi o carichi d’acido. In totale, avremo a disposizione 90 di questi trait, che associati alle modalità casuali di fuoco secondario garantiranno una varietà non indifferente. Se già sognate di addentrarvi in battaglia con un armamentario da fare invidia a un Doom Slayer, attenzione, però: la protagonista Selene potrà portare solo un’arma alla volta. Scegliete bene quale vi accompagnerà.

Housemarque ha anche chiarito come funzioneranno alcune delle meccaniche risk-and-reward di Returnal. Nel corso delle nostre scampagnate, troveremo degli oggetti dal nome Parasites, che ci forniranno sia bonus che malus; per esempio, uno potrà rigenerare la nostra vita ma anche far sì che i nemici morti si sciolgano in poco salutari pozze d’acido. Returnal sarà disponibile a partire dal 19 marzo, in esclusiva su PlayStation 5.