Hitman 3: un nuovo dev diary dedicato all'aspetto narrativo

Tornano i bravi ragazzi di IO Interactive, questa volta per parlarci di una cosa che in Hitman 3 può forse sembrare secondaria: l’aspetto narrativo. I due writer Michael Vogt e Nick Price si alternano nel chiarire come i primi due capitoli fossero narrativamente più leggeri, ma che con questo terzo capitolo si è voluto dare più peso alla storia.

Mentre il primo capitolo serviva da introduzione alla trilogia del World of Assassination, Hitman 3 ne sarà la sua conclusione. Questo ha permesso agli scrittori di dare già per assunta l’introduzione dei vari personaggi, e di concentrarsi su quella che è la missione di 47 e Diana: abbattere l’organizzazione Providence. Nick Price accenna anche al fatto che alcuni eventi della storia accadranno nel corso delle missioni, e che “ci saranno anche alcune cose inattese, dovrete rimettere a posto cose inaspettate.” Per sapere cosa intende Price con questa sibillina anticipazione, dovremo aspettare la data di lancio di Hitman 3, prevista per il 21 gennaio.