Take-Two ritira la sua offerta per l'acquisizione di Codemasters

Dopo la pausa natalizia, riprende la questione Codemasters. Take-Two ha infatti annunciato in un comunicato stampa di aver ritirato la sua offerta. La decisione arriva a un mese di distanza dall’intervento di Electronic Arts, che aveva rilanciato la prima proposta per l’acquisizione dello studio britannico offrendo circa 1,2 miliardi di dollari. Quest’ultimo sviluppo, dunque, indica il mancato interesse di Take-Two ad alzare la posta in gioco, e spiana la strada perché Codemasters divenga parte della famiglia di EA.

Il comunicato stampa, in ogni caso, si chiude sottolineando che Take-Two “continuerà a seguire opportunità organiche e inorganiche pensate per espandere la crescita a lungo termine della compagnia”, un’abbastanza esplicita dichiarazione che nel futuro ci saranno altri tentativi di acquisizione.