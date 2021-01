Super Mario 3D World, un lungo video offre una panoramica del titolo

Dopo il trailer di ieri, Nintendo ha preparato un altro lungo video dedicato a Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Stavolta l’idea è quella di offrire un’ampia panoramica del titolo che ci troveremo a giocare a partire dal 12 febbraio. Per esempio, i vari personaggi, ciascuno con le sue particolarità: Mario è il classico personaggi bilanciato, Luigi salta più in alto degli altri, Peach può planare a mezz’aria e Toad vuole imitare il personaggio blu della storica concorrenza di Nintendo.

Non mancheranno anche i classici power-up che da sempre contraddistinguono le avventure dell’idraulico italiano. Oltre ai poteri da gatto già visti nel trailer di ieri, in Super Mario 3D World sarà anche disponibile il Mario tanuki bianco – completamente invincibile, è la scelta perfetta per permettere anche ai giocatori meno esperti di non perdersi il divertimento. Il gioco includerà anche un’interessante modalità foto, che ci permetterà di ritrarre i momenti più salienti e simpatici della nostra avventura.

Nell’avventura aggiuntiva Bowser’s Fury, invece, uniremo le forze con Bowser Junior e Plessie per collezionare tutti i Solegatti sparsi per le isole di Sgattaiolago. E ovviamente, non mancherà Bowser, in una nuova forma ancora più minacciosa del solito: per sconfiggerlo, fondamentale sarà l’ausilio della leggendaria Solecampana, che permetterà a Mario di trasformarsi in Super Mario Gatto. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 12 febbraio.