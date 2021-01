Captain Tsubasa: Rise of New Champions, disponibile la demo su console

Bandai Namco ha reso disponibile una demo di Captain Tsubasa: Rise of New Champions su console, offrendo la possibilità agli interessati di provare una porzione del gioco ispirato al celebre manga giapponese.

Questa versione dimostrativa permette di provare sia il tutorial che la modalità Versus offline con una delle quattro squadre disponibili:

Scuola Media Nankatsu

Toho Academy

Scuola Media Furano

Scuola Media Musashi

La demo di Captain Tsubasa: Rise of New Champions è già disponibile per il download su PS4 (giocabile anche su PS5) e Nintendo Switch.