MSI Premiere 2021: Tech for the Future, ecco tutte le novità di MSI

In occasione di MSI Premiere 2021: Tech for the Future, l’evento online organizzato dalla compagnia taiwanese trasmesso in diretta streaming nelle scorse ore, sono stati presentati diversi nuovi prodotti in arrivo nel corso dell’anno.

“Siamo orgogliosi di presentare la nostra nuova linea di prodotti, progettati con l’obiettivo di portare ancora più in alto l’asticella in termini di immersività e potenza. MSI ha passato innumerevoli ore a progettare e perfezionare i nuovi prodotti in modo da portare le ennesime innovazioni all’interno del mondo gaming, creator e business” ha affermato Sam Chern, vice presidente marketing di MSI.

Tra le novità svelate durante l’evento, la serie di schede video MSI RTX 30 SEA HAWK garantisce vantaggi combinati del doppio raffreddamento ad aria e a liquido, che si uniscono a un design all-in-one in modo da regalare un’esperienza efficiente, silenziosa e con ottime prestazioni. A queste si aggiunge anche la SUPRIM, progettata con linee accattivanti, prestazioni di raffreddamento eccezionali grazie al design TRI FROZR 2S e un design estetico aggressivo.

Successivamente è stato presentato il nuovo mouse CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT, progettato per essere il più leggero e veloce possibile. Il sensore ottico di alto livello offre un tracciamento ad alta velocità e accurato con DPI fino a 16000. Equipaggiato con il cavo MSI FriXionFree, il nuovo mouse sarà in grado di assicurare che ogni movimento sarà rapido, veloce e senza intoppi.

Non sono mancate le sorprese, come la prima linea di SSD targati MSI. Questi SSD sono stati progettati per fornire fino a un massimo di 4TB, velocità di lettura fino a 7000 MB/s e velocità di scrittura fino a 6900 MB/s. Adatti a chi cerca prodotti duraturi, garantiti fino a 1.6 milioni di ore, e con protezione end-to-end.

Successivamente è toccato alla nuova serie di monitor gaming MPG ARTYMIS, che presenta un raggio di curvatura di 1000R, il migliore in termini di immersività per l’occhio umano. Tante feature AI e caratteristiche hardware arricchiscono ulteriormente questa nuova linea di monitor.

Non è mancato un accenno alle nuove schede madri della serie MEG Z590, di cui già abbiamo parlato in un articolo precedente, per poi proseguire con il dissipatore MPG CORELIQUID K360. Il nuovo dissipatore a liquido può contare sulle ventole MSI TORX 4.0, che generano un flusso d’aria costante al radiatore sottostante. In più una ventola TORX 3.0 da 60mm è posizionata vicino al blocco di testa, in modo da fornire ulteriore raffreddamento. Il blocco di testa ha inoltre un piccolo schermo da 2.4” LCD in grado di visualizzare informazioni fondamentali del sistema.

Per il mondo del business, invece, è stata presentata la nuova serie MSI Creator P50. L’MSI Creator P50 è un desktop content creation con un design elegante e professionale. Con un ingombro di soli 5 litri, questo centro di creazione supporta i processori Intel Core di nona generazione e le più recenti schede grafiche. Ha inoltre la connettività Thunderbolt 4.

Tornando ai monitor, la compagnia taiwanese ha svelato i Modern MD271 e MD241 dotati delle tecnologie MSI Anti-flicker e Less-Blue Light per ridurre lo stress agli occhi, entrambi certificati TUV. La nuova serie ha un design elegante e professionale, perfetto per tantissime scrivanie di casa e di ufficio.

MSI ha anche presentato la nuova linea di PC All-in-One, il SUMMIT 241S. Non è solo il primo PC All-in-One con design monitor sostituibile ma ha anche un sensore smart in grado di ottimizzare l’illuminazione del monitor in base alla luminosità e distanze dell’area di lavoro.

Infine, l’evento si è concluso con la presentazione del rinnovato MSI Center, l’unione tra i due software già esistenti Dragon Center (per la parte gaming) e Creator Center (per la parte creator). Il nuovo software è completamente personalizzabile, supporta tutti i prodotti MSI e ha caratteristiche intelligenti come il Sound Tune con cancellazione attiva del suono, Duet Display per esperienza cross-mediali, Voice Command per creare i tuoi comandi vocali personalizzati e Ambient Link per sincronizzare perfettamente i LED RGB con giochi e prodotti di terze parti.