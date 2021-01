Electronic Arts al lavoro su diversi progetti a tema Star Wars

Dopo l’annuncio di un nuovo videogioco in lavorazione presso Massive Entertainment e prodotto da Ubisoft, Electronic Arts ha voluto rassicurare i fan di Star Wars dichiarando di avere diversi progetti in cantiere legati alla licenza di Guerre Stellari.

Al contempo, in una recente intervista, Douglas Reilly della neonata Lucasfilm Games ha confermato che continuerà a lavorare con Electronic Arts, ribadendo che il publisher a stelle e strisce sta sviluppando alcuni videogiochi a tema Star Wars di cui però non può ancora rivelare i dettagli.

Visto il grande successo di Star Wars Jedi: Fallen Order, recentemente aggiornato per sfruttare gli hardware next-gen, è lecito pensare che uno di questi progetti sia un sequel dell’action/adventure targato Respawn, sebbene non sia ancora stato annunciato nulla di ufficiale a riguardo.

Condividi con gli amici Inviare