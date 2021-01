Guilty Gear Strive: Arc System Works rivela le modalità singleplayer

Non tutti coloro che giocano ai picchiaduro lo fanno per dedicarsi alle sfide offerte dalle competizioni online. Anche fra il pubblico di un picchiaduro tosto come Guilty Gear Strive, ci sarà indubbiamente chi preferirà sfidare avversari controllati dall’IA, magari per affinare le proprie abilità. È proprio con questi giocatori in mente che Arc System Works ha aggiornato il sito ufficiale con una pagina dedicata alle modalità singleplayer che potremo trovare in Guilty Gear Strive.

Tutorial : componente immancabile di ogni picchiaduro, utile per chi è alle sue prime armi. Fornirà anche suggerimenti basati sugli input del giocatore

Training: altra funzionalità imprescindibile, ci permetterà di provare i singoli personaggi, esercitarci con le combo e ricreare ogni situazione

Arcade: una serie di match che ci permette di scoprire la storia di un singolo personaggio. A quanto pare, la storia sarà influenzuata dalle nostre performance nei combattimenti, aprendo strade diverse.

Mission: una specie di tutorial potenziato, che ci pone di fronte a una serie di sfide. Risolverle richiederà tecniche che saranno utili anche nei match online

Survival: una sfida contro una serie di nemici controllati dall'IA, con una barra della vita limitata. Quanto lontano riuscirete ad arrivare?

La pagina si chiude promettendo che le modalità online verranno presentate più ampiamente a breve. Guilty Gear Strive sarà disponibile a partire dal 9 aprile su PC (Steam), PS4 e PS5.