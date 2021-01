Nioh 2: Complete Edition, ecco il trailer della versione PC

Si avvicina sempre più l’arrivo di Nioh 2 su PC, previsto per il 5 febbraio. Per prepararci al momento, Team Ninja ha preparato un trailer in cui possiamo vedere tutte le feature aggiuntive incluse nella versione PC. Perché insomma, poter affettare gli Yokai in alta definizione è tutt’altra cosa.

Nioh 2: Complete Edition per PC includerà le seguenti funzionalità:

Compatibilità con schermi HDR

Modalità a 60/120 FPS e risoluzione 4K

Personalizzazione controlli mouse e tastiera

Compatibilità con schermi a 144 Hz

Supporto a schermi ultrawide

Inoltre, i giocatori PC potranno celebrare l’arrivo su Steam del titolo con un elmetto speciale, progettato con il simbolo di Valve in mente. Ricordiamo che Nioh 2 Complete Edition include anche i tre DLC usciti finora: The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital e The First Samurai.