Ghost Recon e Rainbow Six Siege: crossover all'orizzonte?

Qualcosa bolle in pentola in quel di Ubisoft: l’account Twitter di Ghost Recon ha infatti postato un messaggio breve quanto criptico: “È ufficiale e sta arrivando.” A suggerire la possibilità di un crossover con Rainbow Six Siege c’è il fatto che fra le risposte al tweet figura anche quella dell’account ufficiale di quest’ultimo titolo, con un altrettanto criptico “Comunicazioni aperte”. Stando alle voci che circolano su internet, pare oltretutto che questo crossover sia stato accidentalmente confermato dal canale YouTube di Ubisoft, che avrebbe caricato in anticipo il video dell’evento, prontamente rimosso.

L’annuncio ufficiale dovrebbe in ogni caso arrivare nella giornata di oggi, quindi tenete i sensi all’erta.