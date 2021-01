Little Nightmares 2: disponibile la demo su PS4, Xbox One e Switch

In preparazione al lancio di Little Nightmares 2, Tarsier Studios e Bandai Namco hanno reso disponibile la demo del loro particolare titolo horror anche su PS4, Xbox One e Switch. Ricordiamo che questa demo era già disponibile su PC (Steam e GOG), quindi niente musi lunghi. In aggiunta, lo studio ha anche preparato un nuovo trailer che fa da introduzione alle avventure di Mono e Sei.

Little Nightmares 2 sarà disponibile a partire dall’11 febbraio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, mentre la versione per console next-gen è prevista nel corso del 2021 come aggiornamento gratuito per chi già possiede il gioco su PS4 o Xbox One. Se questo interessante titolo vi incuriosice, potete fare un salto a leggere la nostra anteprima per scoprirne di più; e prima di lasciarvi, vi ricordiamo che avete tempo fino al 17 gennaio per scaricare gratuitamente Little Nightmares per PC.