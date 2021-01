The Medium: Bloober Team rivela il trailer live action

Casomai aveste un disperato bisogno di sentirvi ancora più immersi nelle inquietanti atmosfere horror di The Medium, Bloober Team ha pensato bene di produrre un trailer in live action. Il video è stato realizzato in collaborazione con lo studio Platige Image, è stato scritto e prodotto da Tomasz Bagiński e diretto dal regista polacco Paweł Maślona. Il risultato, dobbiamo dirlo, è davvero notevole.

Certo, va detto che non possiamo fare a meno di sperare che le nostre scampagnate per l’allegro albergo sovietico di The Medium abbiano una conclusione migliore. La prossima fatica di Bloober Team sarà disponibile a partire dal 28 gennaio su PC e Xbox Series X|S; se avete intenzione di giocarlo su PC, assicuratevi di controllare i requisiti hardware prima di procedere all’acquisto.