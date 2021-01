Bloodstained: Ritual of the Night, disponibile un nuovo DLC gratuito

Continuano gli aggiornamenti per il metroidvania Bloodstained: Ritual of the Night. 505 Games e ArtPlay hanno infatti reso disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch un nuovo DLC gratuito che aggiunge due interessanti novità: la modalità Classica e il crossover con Kingdom: Two Crowns. Per l’occasione, il team di Koji Igarashi ha anche preparato un nuovo trailer.

Come suggerisce il nome, la modalità Classica ci vedrà catapultati in una versione 8-bit di Bloodstained: Ritual of the Night. Armata solamente di una spada-frusta, Miriam dovrà farsi strada fra cinque livelli e affrontare cinque mini boss, prima di arrivare allo scontro finale con Gebel. Una volta completata la modalità, il vostro tempo entrerà in una classifica divisa fra le tre difficoltà, in cui potrete confrontarvi con giocatori da tutto il mondo.

Il Kingdom Crossover, invece, è la seconda parte della collaborazione fra Raw Fury e 505 Games: l’anno scorso, erano stati Miriam, Zangetsu, Gebel e Alfred a fare un salto su Kingdom: Two Crowns. Oggi, invece, tocca all’universo di Kingdom arrivare su Bloodstained: Ritual of the Night, con una nuova area in cui potremo affrontare il boss Archer Familiar Shard e ottenere la Corona, un oggetto che ci permetterà di ridurre i danni subiti al costo di oro.