Riders Republic è stato rinviato a data da destinarsi

Previsto per il prossimo 25 febbraio, il lancio di Riders Republic è stato invece appena rinviato a data da destinarsi.

Con un messaggio diffuso tramite i social, Ubisoft ha fatto sapere che il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per portare a termine i lavori su questo titolo multiplayer dedicato agli sport estremi. Ciò significa che l’uscita di Riders Republic è stata spostata in avanti, tuttavia il publisher francese assicura che il gioco vedrà comunque la luce nel corso del 2021.

Vi ricordiamo che Riders Republic sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia.

