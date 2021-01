Resident Evil Village: annunciato uno showcase digitale dedicato

Ormai ci siamo, Capcom sta per svelare nuove informazioni circa Resident Evil Village attraverso uno showcase digitale dedicato proprio all’ultima iterazione della celebre serie survival horror.

La compagnia di Osaka promette, tra le altre cose, di approfittare dell’evento per mostrare in anteprima il gameplay di Resident Evil Village. Tuttavia, lo show abbraccerà tutta la saga dal momento che nel 2021 cade il venticinquesimo anniversario dalla pubblicazione del primo episodio del franchise. Per questo motivo, Capcom ha intenzione di approfittare dell’evento per aggiornare i fan sul futuro di Resident Evil.

Con buona probabilità non mancherà un annuncio a sorpresa che dovrebbe avere qualcosa a che vedere con un videogioco multiplayer dal momento che sul sito ufficiale della serie è comparso l’invito a registrarsi per una closed beta di un progetto misterioso.

L’appuntamento con lo showcase è fissato alle 23:00 (ora italiana) di giovedì 21 gennaio, solo allora ne sapremo di più.