New Pokémon Snap: un trailer ne annuncia la data di uscita

La Casa di Kyoto ha confezionato un nuovo trailer di New Pokémon Snap che ne annuncia la data di uscita ufficiale.

Il gioco per Nintendo Switch ci permetterà di visitare la lussureggiante regione di Lentil, un posto perfetto per i fotografi che vogliono immortalare i mostriciattoli tascabili nei loro rispettivi habitat naturali. L’obiettivo del giocatore sarà infatti quello di completare una sorta di pokédex fotografico di tutte le specie presenti in quel di Lentil, con l’aiuto del Professor Speculux e di una particolare navicella con cui visitare l’intera regione.

New Pokémon Snap sarà dunque disponibile a partire dal prossimo 30 aprile.