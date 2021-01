Star Wars Battlefront II in regalo sull'Epic Games Store

Un regalo stellare, questa settimana sull’Epic Games Store: il negozio digitale offre difatti a tutti i suoi utenti la Celebration Edition di Star Wars Battlefront II.

Lo sparatutto targato Electronic Arts e DICE può essere riscattato gratuitamente fino al prossimo 21 gennaio. Per approfittare della promozione e iniziare a sfidarsi a colpi di blaser e spade laser basta dirigersi verso la pagina del prodotto e cliccare sul tasto “Ottieni”. Una volta effettuata questa operazione, il gioco rimarrà per sempre in libreria. Da notare che per scaricare Star Wars Battlefront II e giocare è necessario collegare il proprio account EA all’Epic Games Store.

Condividi con gli amici Inviare