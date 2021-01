Outriders: svelati i requisiti e le feature della versione PC

People Can Fly e Square Enix hanno svelato i requisiti hardware di Outriders, corredando il tutto da un esaustivo video che illustra le feature grafiche (e non solo) presenti nella versione per PC.

In particolare, Outriders supporterà le risoluzioni per schermi UltraWide, le tecnologie DLSS e Ansel di Nvidia, la possibilità di personalizzare l’interfaccia utente, il campo visivo regolabile, e molto altro ancora.

Per quanto riguarda i requisiti, invece, ecco di seguito quelli minimi e consigliati.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i5-3470 / AMD FX-8350

: Intel Core i5-3470 / AMD FX-8350 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : Nvidia GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R9 270X

: Nvidia GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R9 270X DirectX : versione 11

: versione 11 Spazio su disco: 70 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 1600 RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 DirectX : versione 12

: versione 12 Spazio su disco: 70 GB

Vi ricordiamo che Outriders è stato recentemente rinviato al 1° aprile (nessuno scherzo previsto, si spera), ma gli interessati potranno provare una demo gratuita a partire dal 25 febbraio.