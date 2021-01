A Total War Saga: Troy, arrivano Aiace e Diomede

A Total War Saga: Troy sta per arricchirsi di un nuovo pacchetto scaricabile che introdurrà Aiace e Diomede, due nuovi personaggi alla guida di altrettante fazioni.

Aiace il Grande è lo scudo che protegge l’armata achea, rinomato per la sua statura imponente e la sua forza insuperabile. L’organico delle sue unità si affida a una fanteria difensiva, lenta ma equipaggiata pesantemente, per mantenere la linea, mentre le sue potenti unità di tiro approfittano della copertura. Diomede, il re di Argo, è un veterano delle operazioni belliche, e ha utilizzato la propria forza militare per far diventare Argo una città estremamente potente, seconda solo alla grande Micene. L’organico delle sue unità è specializzato in attacchi distruttivi grazie alla versatile fanteria con spada e ascia, combinata con unità che fiancheggiano rapide da luoghi inaspettati.

Il DLC in uscita il 28 gennaio introdurrà i seguenti contenuti:

2 nuove fazioni: Salamina (Aiace) e Argo (Diomede).

18 nuove unità, tra cui i marinai di Salamina, i maestri di spada argivi, il muro di Aiace e altro ancora.

Unità prodi: le versioni veterane delle unità regolari, guidate da un ufficiale.

4 nuove meccaniche di fazione e opzioni diplomatiche.

Nuovo evento a Troia: Rubare il Palladio.

Modello di campagna di Tebe e i suoi sette cancelli, e mappa del campo di battaglia.

In più, lo stesso giorno verrà pubblicato un aggiornamento gratuito che introdurrà un nuovo dio (Efesto) e un nuovo Agente epico (l’artigiano divino).