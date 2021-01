Deep Rock Galactic: l'aggiornamento New Frontiers in arrivo a febbraio

Preparate i picconi e i caschetti: nuovi occasioni di profitto (per la compagnia) e nuovi pericoli (per voi) stanno per arrivare su Deep Rock Galactic. Coffee Stain Studios e Ghost Ship Games hanno infatti annunciato la data in cui potremo mettere mano all’aggiornamento New Frontiers, e cioè il 4 febbraio; su Xbox One, invece, arriverà l’11 febbraio. Ad attenderci nell’Update 33 ci saranno due nuovi biomi: la Azure Weald, i cui bioluminescenti licheni faranno meglio a non distrarvi dalle nuove minacce; e la Hollow Bough, dove piante troppo cresciute fanno da nascondiglio perfetto per fauci affamate.

Con il nuovo anno, Ghost Ship Games ha anche deciso di dare una ripassata alle missioni già presenti in Deep Rock Galactic. Gli incarichi Elimination, Salvage e Point Extraction saranno aggiornati con nuovi pericoli e obiettivi, oltre all’implementazione e al raffinamento delle funzionalità introdotte con l’Update 32. Infine, per assicurarsi che gli streamer non debbano preoccuparsi di subire inopportuni DMCA, gli sviluppatori hanno introdotto otto nuove tracce musicali che non vi daranno problemi con le licenze. E quale modo migliore di celebrare queste sonorità se non una serie di nuovi passi di danza per i nostri nani?

Deep Rock Galactic è attualmente disponibile per PC e Xbox One, ed è entrato di recente a fare parte dell’offerta Xbox Game Pass.