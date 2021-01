Tales from the Borderlands: in arrivo una versione PS5 e Xbox Series X

Capita ogni tanto che gli enti di valutazione anticipino bellamente annunci magari programmati da tempo. È successo così a Mass Effect, ad esempio, e oggi è capitato anche alla versione PS5 e Xbox Series X|S di Tales from the Borderlands. Andando a cercare il gioco sul database del PEGI, l’ente di valutazione europeo, possiamo infatti veder spuntare la versione next gen del gioco. Manca ancora una conferma ufficiale, ma d’altro canto il PEGI non è certo il tipo di ente che avrebbe interesse a divulgare false informazioni.

Ricorderete che Tales from the Borderlands era stata una delle serie cadute vittima del declino di Telltale Games, e infatti questa versione apparsa sul PEGI viene associata a Take-Two Interactive. Ma se alcuni dei personaggi dell’acclamato titolo sono poi ricomparsi in Borderlands 3, la speranza dei fan di vederne un seguito non si è mai sopita. E le ultime voci circolate in merito suggerivano una possibile versione ampliata in sviluppo presso AdHoc Studios. Staremo vedere se è così.