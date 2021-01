Samurai Shodown arriverà a marzo su Xbox Series X | S

L’arrivo di Samurai Shodown su Xbox Series X e Series S era stato annunciato già ai tempi del Tokyo Game Show, ma ora abbiamo una data più precisa. Le risse fra samurai, ronin e chi all’eleganza della katana preferisce armi più strampalate (ma non meno efficaci) arriveranno sulle console next gen di Microsoft a partire dal 16 marzo.

Per presentare questa nuova versione, il director di Samurai Shodown Hayato Konya ha anche registrato un breve video. Konya promette che potremo goderci gli scontri all’ultima scintilla all’eccezionale fluidità dei 120 FPS, e ci ricorda che il gioco usufruirà del servizio Smart Delivery. In soldoni, questo significa che se avete già proceduto all’acquisto su Xbox One potrete fare il passaggio alle console di nuova generazione Microsoft senza sborsare un centesimo, e mantenendo intatti tutti i vostri progressi.

La versione next-gen di Samurai Shodown arriverà anche in un’edizione fisica speciale, che includerà cinque personaggi DLC: Rimururu, Basara, Kazuki Kazama, Wan-Fu e Cham Cham.