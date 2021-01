Axiom Verge si aggiorna con una modalità randomizzata

Sono passati anni dal lancio di Axiom Verge, ma questo non significa che il metroidvania vecchio stile non abbia ancora qualche sorpresa da riservare. Thomas Happ ha infatti annunciato l’introduzione di una modalità randomizzata, perfetta per rendere un po’ più intrigante la vostra esplorazione degli ambienti alieni. Come spiegato nel post, l’idea è nata per merito della community di speedrunner e di un mod da loro elaborato, che ha dunque ricevuto un’integrazione ufficiale.

Se già l’idea di progressione randomizzata in un metroidvania vi lascia perplessi, placate i vostri timori. Thomas Happ si è infatti assicurato che questa modalità sia cosciente di quando avete bisogno di qualcosa per progredire; solo, quel qualcosa potrebbe non essere esattamente quello che vi aspettate, o trovarsi in un posto differente. La modalità è pensata per chi ha già finito Axiom Verge, magari più di una volta; quindi se siete alle prime armi sarebbe il caso di starne alla larga. L’aggiornamento è già disponibile su Steam ed Epic Games Store, mentre per quando riguarda la versione console arriverà prossimamente.

Per chi invece preferisce un’avventura più tradizionale, Thomas Happ stesso ci ricorda che Axiom Verge 2 è in lavorazione. La sua data di lancio è prevista entro la prima metà del 2021.