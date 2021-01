MSI supporterà la tecnologia Resizable BAR sulle RTX serie 30

In un comunicato stampa, MSI ha annunciato che i suoi prodotti supporteranno la tecnologia Resizable BAR (Re-Size BAR) sulle schede GeForce RTX serie 30 di Nvidia. Questa tecnologia è pensata per offrire prestazioni migliorate a patto che la scheda madre in questione sia compatibile. Il colosso taiwanese ha testato la funzionalità su gran parte dei suoi prodotti più recenti, ed è in grado di assicurarne la compatibilità con le seguenti schede madre:

Intel: Z590, B560, H50, Z490, B460, H410, Z390, H370, B360, H310

AMD: TRX40, X570, B550, A520, X470, B450

Per quanto riguarda le schede madre AMD, per usufruire della tecnologia Resizable BAR sarà necessario un processore AM4 e una versione del BIOS specifica. L’unica eccezione a questo appunto è costituita dalla scheda madre TRX40.