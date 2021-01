Ghosts 'n Goblins Resurrection torna a mostrarsi in un dev diary

Annunciato poche settimane fa, Ghosts ‘n Goblins Resurrection è tornato a farsi sentire con quello che sarà il primo di una serie di dev diary. Nel ruolo di narratori si sono calati i due producer del gioco, Peter Fabiano e Yoshiaki Hirabayashi. Quest’ultimo ci ha ricordato come il 2021 segni il 35° anniversario del primo capitolo delle avventure di Arthur, ringraziando i fan per il loro continuato amore per la serie.

A quanto pare, Ghosts ‘n Goblins Resurrection vedrà anche la collaborazione di Tokuro Fujiwara, direttore originale della serie. Peter Fabiano ha posi chiarito come questo nuovo rilancio del classico action platform manterrà intatta la difficoltà degli originali – quindi aspettatevi di arrivare spesso alla schermata di game over. Fabiano ha poi parlato di alcuni dei cambiamenti apportati: mantenuta ferma l’intenzione di rispettare lo spirito dei primi capitoli della serie, le differenze non mancheranno, in particolare per quanto riguarda i boss.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 25 febbraio.