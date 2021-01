Harebrained Schemes al lavoro su due progetti non annunciati

Pare che Harebrained Schemes non voglia perdere tempo con i buoni propositi del 2021. Il piccolo studio che ha dato i natali alla serie Shadowrun Returns, a Necropolis e più di recente a Battletech ha infatti rivelato tramite il suo profilo Twitter di essere alla ricerca di personale per lo sviluppo di due giochi non annunciati.

Andando a sbirciare sulla pagina delle offerte di lavoro, sembra che entrambi i progetti ricadranno nella categoria dei giochi di strategia a turni, e che uno dei due progetti sarebbe già a metà dell’opera. Harebrained vuole dunque restare nel territorio a lei più familiare, il che di per sé sembrerebbe indicare un potenziale seguito di Battletech, o – e c’è chi lo spera davvero tanto – un nuovo Shadowrun, ma d’altro canto la posizione di Senior Animator parla di “emozionanti nuove IP”. Di sicuro, HBS sembra interessata a far sì che i suoi prossimi giochi arrivino anche sulle console di nuova generazione. Seguiremo con interesse i loro nuovi progetti.