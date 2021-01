Hitman 3: Tim Sweeney interviene sulle controversie

Nelle ultime ore, i fan della serie di Hitman su PC si sono trovati di fronte a una spiacevole sorpresa. Una delle caratteristiche più interessanti di Hitman 3 è infatti la sua completa integrazione dei livelli dei predecessori. Su PC, però, l’ultima fatica di IO Interactive è esclusiva Epic Games Store, e su quest’ultima piattaforma il secondo capitolo della serie non è disponibile. Trovandosi quindi impossibilitata a verificare chi effettivamente lo possedesse, IO si è vista costretta a ricorrere a una soluzione alternativa, offrendo uno sconto dell’80% all’Hitman 2 Standard Access Pass per i primi 14 giorni dal lancio di Hitman 3, e promettendo di scontarlo regolarmente.

Prevedibilmente, questa scelta non è andata molto a genio a chi ha già acquistato Hitman 2 su Steam, e le critiche sono state così intense da spingere il boss stesso di Epic, Tim Sweeney, a una risposta. “Mi dispiace”, ha dichiarato Sweeney, “stiamo cercando di risolvere la cosa con IO. Non è mai stata nostra intenzione creare una situazione in cui chi ha già comprato il gioco su Steam deve ricomprarlo su Epic Games Store per potervi accedere.” La questione, dunque, potrebbe cambiare nei prossimi giorni; speriamo prima del lancio di Hitman 3, previsto per il 20 gennaio.