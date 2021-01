Tomonobu Itagaki ha fondato un nuovo studio di sviluppo

Dopo diversi anni di assenza dalle scene, Tomonobu Itagaki ha annunciato il suo ritorno nell’industria videoludica facendo sapere di aver fondato un nuovo studio di sviluppo.

Stando alle parole del suo fondatore, Itagaki Games, questa la nuova realtà dell’autore di Ninja Gaiden e Dead or Alive, potrebbe collaborare con Microsoft per portare un nuovo titolo in esclusiva sull’ecosistema Xbox. Tuttavia va precisato che al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sul primo progetto di questa nuova software house.

Tomonobu Itagaki, lo ricordiamo, lascio Team Ninja nel 2008 per fondare Valhalla Game Studios due anni più tardi e sviluppare Devil’s Third, action in esclusiva per Wii U che non fu accolto proprio benissimo né dal pubblico né dalla critica. Itagaki lasciò quella compagnia nel 2017 per insegnare, ma ora si è detto pronto a ritornare sulle scene.

