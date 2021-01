Control è in arrivo su Xbox Game Pass per PC

Microsoft ha annunciato che tra pochi giorni gli abbonati al servizio Xbox Game Pass per PC potranno mettere le mani su Control, action in terza persona sviluppato da Remedy Entertainment.

Già disponibile da qualche tempo nel catalogo della controparte console del servizio, Control debutterà nell’offerta per PC il prossimo 21 gennaio, permettendo a chiunque abbia sottoscritto un abbonamento di affrontare le avventure di Jesse Faden contro la minaccia degli Hiss.

Segnaliamo, infine, che la versione che verrà aggiunta all’offerta dell’Xbox Game Pass non sarà l’Ultimate Edition comprensiva delle due espansioni The Foundation e AWE, bensì si tratterà del solo gioco base.

