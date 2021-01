IO Interactive ha finalmente fatto chiarezza sulla questione dell’accesso ai contenuti di Hitman 2 tramite l’imminente Hitman 3, che verrà pubblicato su PC tra pochissimi giorni sull’Epic Games Store.

Inizialmente, la compagnia danese aveva fatto sapere che nei primi 14 giorni dal lancio sarebbe stato possibile comprare un Access Pass di Hitman 2 approfittando di uno sconto dell’80%, un acquisto necessario anche per chi possiede già il gioco su Steam, laddove gli utenti console riceveranno tali contenuti gratuitamente. Inutile dire che in poche ore è montata la polemica, con una parte consistente dei giocatori che non ha alcuna intenzione di acquistare nuovamente un prodotto già posseduto.

Se inizialmente Tim Sweeney, boss di Epic Games, era intervenuto sulla questione per tentare di calmare le acque, ora è direttamente IO Interactive a fornire un commento ufficiale in merito alla questione facendo anche un passo indietro. Lo studio danese ha difatti annunciato che i giocatori PC in possesso sia di Hitman che di Hitman 2 potranno accedere ai contenuti di entrambi i giochi in Hitman 3 senza costi aggiuntivi. IO Interactive garantisce dunque che non sarà necessario acquistare nuovamente i giochi per poter utilizzare le location e i gadget dei due titoli nel capitolo conclusivo della trilogia. Tuttavia, gli sviluppatori spiegano che non è ancora stata trovata una soluzione per far sì che le licenze vengano trasferite senza intoppi, per questo l’Access Pass di Hitman 1 sarà gratuito per tutti gli utenti che prenotano Hitman 3 e per chi acquisterà il gioco nei primi dieci giorni dal lancio, mentre l’Access Pass di Hitman 2 verrà reso accessibile senza costi aggiuntivi in un momento successivo. Insomma, IO Interactive spiega che bisognerà attendere qualche settimana, ma i contenuti saranno gratuiti per chi possiede già Hitman 2.

Vi ricordiamo, infine, che Hitman 3 sarà disponibile non solo su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch e Stadia dal 20 gennaio.

