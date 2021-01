Persona 5 Strikers: pubblicato un nuovo trailer di gameplay

SEGA e Atlus hanno confezionato un nuovo trailer dedicato al gameplay di Persona 5 Strikers, spin-off action di stampo musou in arrivo il mese prossimo su PC e console.

In questo video inedito possiamo vedere i famosi Ladri Fantasma in azione mentre tentano di eliminare la corruzione che attanaglia il Giappone: una vacanza estiva tra amici prenderà una svolta improvvisa quando emergerà una realtà distorta; l’obiettivo sarà rivelare la verità e riscattare i cuori di chi è imprigionato al centro della crisi.

Persona 5 Striker sarà disponibile dal 23 febbraio su PC, PS4 e Nintendo Switch. In caso non l’abbiate già fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recentissima anteprima per scoprire di più sul titolo realizzato in collaborazione con Omega Force.