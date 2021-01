Lo sviluppo di Overwatch 2 procederebbe a rilento

È passato circa un anno e mezzo dall’annuncio di Overwatch 2 nel corso della BlizzCon del 2019, un anno e mezzo durante i quali le informazioni sullo sparatutto di Blizzard Entertainment ci sono state fornite col contagocce.

Stando ad alcune indiscrezioni circolate in questi giorni, però, ciò dovrebbe essere dovuto al fatto che lo sviluppo del gioco starebbe procedendo a rilento e dunque la tabella di marcia interna potrebbe subire qualche ritardo. Tuttavia, ci teniamo a farvi notare che la Casa di Irvine è sempre stata molto chiara per quanto riguarda i tempi di gestazione di Overwatch 2, ammettendo sin dall’inizio che lo sviluppo sarebbe stato molto lungo.

Sappiamo altresì che l’FPS competitivo sarà presente al BlizzConOnline che si terrà il 19 e 20 febbraio, quindi speriamo che Jeff Kaplan e compagni svelino qualche dettaglio in più sul progetto.

