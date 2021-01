Maneater: in arrivo un DLC, nuove informazioni a breve

Nel corso di un botta e risposta che si è tenuto su Reddit, Tripwire Interactive ha confermato di essere al lavoro su un nuovo DLC per Maneater.

L’action che mette i giocatori nei panni di un enorme squalo mutante si arricchirà quindi di un contenuto aggiuntivo inedito, tuttavia per ora non sappiamo in cosa consisterà questo nuovo DLC. Tripwire Interactive promette che a breve diffonderà delle informazioni a riguardo.

Vi ricordiamo, infine, che recentemente è stato pubblicato un aggiornamento gratuito per Maneater che abilita nuove feature grafiche in grado di sfruttare l’hardware di PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco è comunque disponibile anche su PC, PS4 e Xbox One.

