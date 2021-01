Skul: The Hero Slayer, ecco il trailer ufficiale di lancio

Se siete alla disperata ricerca di qualcosa che plachi la vostra sete di giochi in pixel art, buone notizie per voi. Skul: The Hero Slayer sta per uscire dall’Accesso Anticipato su Steam, e arriverà alla sua versione definitiva a partire dal 21 gennaio. Per celebrare l’occasione, il team di SouthPAW Games ha preparato un trailer di lancio che mette in mostra l’irrefrenabile spirito action del loro titolo.

Skul: The Hero Slayer ci vedrà impegnati a salvare il Re dei Demoni dalle malvage grinfie degli eroi e dell’Esercito Imperiale, in una serie di capitoli alla fine dei quali ci aspetteranno tostissimi boss. Il gioco presenterà anche caratteristiche da roguelike: nello specifico, SouthPAW Games parla di “mappe sempre diverse e che vi metteranno alla prova.” Il titolo era in origine previsto anche per console, ma ogni menzione al lancio su queste piattaforme sembra essere sparita dal sito ufficiale. Se questo dovesse cambiare, vi terremo aggiornati.