Bayonetta 3: possibili novità in arrivo nel 2021

Sono passati ormai più di tre anni dall’annuncio di Bayonetta 3, ma nonostante le rassicurazioni di Hideki Kamiya sullo stato dei lavori, della strega di Platinum Games ancora non si è vista traccia. Pare che il 2021 potrebbe però essere l’anno buono, e a rivelarlo sarebbe stato lo stesso Kamiya nel corso di una sua apparizione sullo stream Arcade Archives, tradotta dal giapponese da Nintendo Everything. Alla domanda di Satoshi Hamada sui progetti in corso allo studio, Kamiya avrebbe risposto “stiamo lavorando su cose nuove come Bayonetta 3, su cui non posso dire molto… ma speriamo di potervi aggiornare entro l’anno.”

Il director di Platinum Games ha poi fatto sapere che lo studio ha in cantiere anche alcuni progetti non ancora annunciati, che sperano di poter svelare entro il 2021. Di sicuro, Platinum si sta tenendo molto impegnata: ricordiamo che fra i suoi titoli in lavorazione c’è anche Babylon’s Fall.