Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville potrebbe uscire su Switch

Sembra che Electronic Arts sia intenzionata a espandere la sua libreria su Switch. Sulle pagine del retailer GameFly è infatti apparsa una pagina dedicata alla versione per console Nintendo di Plants vs. Zombie: La Battaglia di Neighborville, ultimo capitolo dell’acerrima lotta fra vegetali letterali e metaforici uscito nel 2019 su PC. Ovviamente, è sempre bene aspettare annunci ufficiali prima di dare per certa la cosa; se generalmente i siti dei retailer sono affidabili in questi casi, non sono mancate occasioni in cui le loro iniziative non hanno poi ricevuto conferma. D’altro canto, il precedente c’è: il recente Need For Speed: Hot Pursuit Remastered è infatti sbarcato anche su Nintendo Switch.

