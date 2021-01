Everspace 2: ecco il trailer di lancio dell'Accesso Anticipato

Dopo il breve teaser di qualche giorno fa, Rockfish ha deciso di pubblicare un trailer esteso per la versione Accesso Anticipato di Everspace 2, in uscita su Steam e GOG a partire dalla giornata di oggi. Come abbiamo imparato ad aspettarci dallo studio tedesco, il video include una dose non indifferente di esplosioni.

Everspace 2 non sarà però solo azione sfrenata. Con questo seguito, Rockfish ha abbandonato la struttura roguelike per adottare quella open world, incentivando l’esplorazione dei vari settori e aggiungendo sfide e puzzle che richiederanno una mente sveglia e un occhio attento. La versione finale di Everspace 2 sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One; se ne frattempo volete leggere le nostre impressioni della build in Accesso Anticipato, potete trovarle qui.