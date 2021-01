Hitman 3: IO Interactive pubblica il trailer di lancio

Pulite i silenziatori, preparate le valigette a inseguimento e lucidate le pelate: Hitman 3 sta per arrivare. L’ultimo capitolo della lotta fra l’Agente 47 e la società segreta Providence sarà infatti disponibile a partire dal 20 gennaio, e per assicurarsi che nessuno se lo dimentichi IO Interactive ha preparato un poetico trailer di lancio che mette in mostra le nuove location in cui il nostro assassino preferito potrà dimostrare di essere il migliore in quello che fa.

Hitman 3 sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia e Nintendo Switch; su PC, tenete presente che al momento il gioco è esclusiva Epic Games Store, la qual cosa non ha mancato di provocare controversie dovute all’implementazione dei livelli dei due precedenti capitoli. Nell’attesa, potete assicurarvi di dare una letta alla nostra anteprima; tenete d’occhio le nostre pagine nei prossimi giorni per la recensione completa.