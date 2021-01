Ecco tutte le novità in arrivo su Disney+ nel mese di febbraio

A partire dal mese di febbraio, il catalogo Disney+ andrà ad arricchirsi sensibilmente. Sul servizio di streaming sta infatti per arrivare anche il nuovo brand Star, che dal 23 febbraio si aggiungerà a Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney. Tetto sotto il quale si riunirà l’intrattenimento generale, Star raddoppierà la quantità di contenuti disponibili su Disney+ aggiungendo produzioni originali come Big Sky e Love, Victor, oltre ovviamente a una serie di classici come 24, X-Files e Lost. Andiamo dunque a vedere tutte le novità del mese di febbraio.

A partire dal 23 febbraio, come parte del catalogo Star:

Big Sky – Star Original

– Star Original Love, Victor – Star Original

– Star Original 24

Lost

Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane

I Griffin

How I Met Your Mother

Prison Break

X-Files

Atlanta

Black-ish

Come parte del resto del catalogo Disney+:

Il sogno di Jerome (dal 5 febbraio)

(dal 5 febbraio) I Simspon – stagione 31 (dal 12 febbraio)

(dal 12 febbraio) Flora & Ulisse (dal 19 febbraio)

(dal 19 febbraio) Il diritto di contare (dal 19 febbraio)

(dal 19 febbraio) La leggenda di Frozen (dal 26 febbraio)

(dal 26 febbraio) Mickey Go Local (dal 26 febbraio)

Per celebrare adeguatamente San Valentino, Disney+ ha anche pensato di preparare una collezione speciale di film perfetti per essere visti in dolce compagnia. Saranno parte della collezione:

Colpa delle stelle (su Disney+ dal 12 febbraio)

(su Disney+ dal 12 febbraio) La Bella e la Bestia

Lilli e il Vagabondo

Pretty Princess

Principe Azzurro Cercasi

Mai Stata Baciata

10 Cose Che Odio Di Te

La Principessa e il Ranocchio

Una amore tutto suo

Genitori in trappola

Il 23 febbraio segna anche la data in cui su Disney+ arriverà il Parental Control, opzione che permetterà di separare i contenuti per i genitori da quelli pensati per tutta la famiglia, garantendo un’esperienza sicura e adatta a tutti i membri della famiglia.