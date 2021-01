Apex Legends: in arrivo la Stagione 8 intitolata Mayhem

Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno annunciato che la Stagione 8 di Apex Legends intitolata Mayhem sarà disponibile dal prossimo 2 febbraio, in occasione del secondo anniversario del gioco.

In concomitanza con l’annuncio, Respawn ha confezionato un nuovo video della serie Storie dalla Frontiera interamente dedicato a Fuse, esperto di esplosivi e sedicesima leggenda in arrivo su Apex Legends proprio con la Stagione 8. Mayhem introdurrà anche altre novità, tra cui citiamo il fucile a leva Ripetitore 30-30.

Vi ricordiamo che Apex Legends è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, mentre prossimamente verrà pubblicata anche una versione per Nintendo Switch.