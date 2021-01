Xbox Game Pass: Final Fantasy XV e altri lasciano il catalogo

Non solo nuove aggiunte nel catalogo di Xbox Game Pass, ma anche titoli che lasciano il servizio: è il caso di Final Fantasy XV, che verrà rimosso dai giochi disponibili a partire dal 1° febbraio.

Oltre al JRPG di Square Enix, però, sono altri quattro i videogiochi che nel medesimo giorno lasceranno il catalogo dell’abbonamento targato Microsoft. Stiamo parlando dell’action platform Indivisible, il videogioco di piattaforme GRIS, il roguelite in salsa lovecraftiana Sea Salt e il simulatore di pesca sportiva Fishing Sim World Pro Tour.

Queli titoli prenderanno il loro posto a febbraio? Purtroppo per il momento la Casa di Redmond non ha ancora annunciato nulla, ma non mancheremo di tenervi informati.

