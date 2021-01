Moonstone: A Hard Days Knight approda su GOG

Sono passati esattamente trent’anni dalla pubblicazione originale di Moonstone: A Hard Days Knight, classe 1991, ma ora il grande classico di Mindscape torna disponibile in formato digitale su GOG.

Vero e proprio videogioco di culto, Moonstone è un’intirgante mix di azione e gioco di ruolo che narra le vicende di un manipolo di avventurieri in competizione tra loro incaricati dai druidi di le pietre magiche prima dei Cavalieri Neri, i quali hanno intenzione di recuperare le pietre per distruggerle.

Compatibile con i sistemi operativi moderni e privo di qualsivoglia DRM, il gioco è in vendita su GOG al prezzo di € 5,99.

Condividi con gli amici Inviare